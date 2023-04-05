ПСБ профинансирует строительство в Перми современного ЖК для двигателестроителей

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

ПСБ утвердил лимит проектного финансирования на сумму более 1,3 млрд руб. на строительство жилого комплекса для работников АО «Протон-ПМ» («Роскосмос») и АО «ОДК-ПМ» («Ростех») в Перми. Новый ЖК возведет специализированный застройщик «Новый Звездный» в рамках специальной программы по строительству жилья для сотрудников оборонной отрасли на льготных условиях. Проект реализуется совместно с Корпорацией развития Пермского края.

Жилой комплекс на 480 квартир будет состоять из трех отдельно стоящих девятиэтажных жилых домов общей площадью 29 тыс. кв. м. Строительство ЖК «Новый Звездный» начнется в 2023 году, срок завершения строительства – IV квартал 2025 года. По словам регионального директора ПСБ в Перми Андрея Клепикова, проект строительства жилья в Новых Лядах стал первым для банка в регионе, он важен не только с точки зрения улучшения жилищных условий для работников семей ведущих предприятий ОПК, но и направлен на привлечение квалифицированных молодых специалистов в отрасль и сохранение кадрового потенциала в Пермском крае».

«Научно-производственному комплексу «Пермские моторы» предстоит значительно увеличить серийный выпуск двигателей ПД-14 и ПС-90А, создавать производственно-испытательную базу для ПД-35, – заявил директор по капитальному строительству АО «ОДК – Пермские моторы» Николай Андреев. – Мы будем строить дополнительные производственные мощности, принимать на работу сотни инженеров и рабочих. А специальные льготные программы ипотечного кредитования станут дополнительным плюсом для тех, кто намерен стать частью команды лучших моторостроителей страны».

«ПСБ – ключевой финансовый партнер нашего предприятия. Уже более 75% сотрудников перешли на зарплатный проект банка. Уверен, эта цифра будет увеличиваться, так как ПСБ предоставляет льготы работникам предприятий «Роскосмоса». Мы стремимся развивать взаимодействие с банком в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве. Совместные решения позволяют внедрять инструменты поддержки сотрудников для приобретения ими жилья в ЖК «Новый Звездный». Для Пермского края это пилотный проект, который повышает привлекательность региона и работы в ракетно-космической отрасли», – отметил директор АО «Протон-ПМ» Иван Краснов.

ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"