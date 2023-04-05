Более 70 общественных объединений ветеранов и инвалидов Петербурга получат субсидии

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление «О государственной поддержке общественных объединений ветеранов войны и труда, узников фашистских концлагерей, инвалидов и жертв политических репрессий Санкт-Петербурга». Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Согласно документу, более 70 объединений ветеранов и инвалидов получат выплаты от города. Всего на эти цели выделяется более 12,5 млн руб. Кроме того, в Смольном утвердили порядок и условия предоставления компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, которые накопились с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что Смольный выделил почти два миллиарда рублей 60 муниципалитетам на программу «Петербургские дворы».

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