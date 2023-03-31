Смольный выделил почти два миллиарда рублей на программу «Петербургские дворы»

Губернатор Александр Беглов объявил о выделении более 1,8 млрд руб. муниципалитетам на реализацию программы «Петербургские дворы». Это в восемь раз больше, чем годом ранее, сообщили 31 марта в пресс-службе Смольного.

«В прошлом году мы приняли решение о реализации государственной программы «Петербургские дворы». Объем субсидий, который выделен органам местного самоуправления из городского бюджета, — более одного млрд руб. Общий объем субсидий местным бюджетам составляет более 1,8 млрд руб. Это большая сумма и по сравнению с 2022 годом она увеличена в восемь раз»,— рассказал господин Беглов в рамках выступления на съезде муниципальных образований города.

В этом году субсидии будут выделены 60 муниципалитетам. В прошлом году программа реализовывалась только в 19. При этом за прошлый год в рамках «Петербургских дворов» облагородили 221 двор, создали 197 зон для отдыха, 168 детских и 77 спортивных площадок.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте