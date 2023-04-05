Детский омбудсмен Петербурга обвинила СМИ в попытке набрать просмотры, освещая преступления против детей

Уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина во время ежегодного доклада перед депутатами ЗакСа обратилась к городским СМИ. Она обвинила журналистов в попытке набрать просмотры, подробно описывая преступления в отношении несовершеннолетних в мельчайших подробностях, передает корреспондент «Ъ-СПб» из городского парламента 5 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной по итогам 2022 года на пленарном заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина во время выступления.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной по итогам 2022 года на пленарном заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина во время выступления.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Госпожа Митянина подчеркнула, что за каждой подобной историей стоит настоящая трагедия и призвала уважать права несовершеннолетних.

«Сегодня время лайков и репостов. Я убеждена, что противоестественно хайповать на детях»,— заявила детский омбудсмен и добавила, что другой опасностью для подрастающего поколения являются социальные сети.

Анна Митянина подчеркнула, что с начала частичной мобилизации за помощью психологов обратились 474 несовершеннолетних. Омбудсмен также уделила внимание «деструктивному поведению» подростков, приведя пример ЧВК «Редан» — молодежную субкультуру, вдохновленную японскими мангой и аниме «Hunter x Hunter», в сюжете которого фигурирует преступная организация «Геней Редан». В конце февраля «Ъ-СПб» рассказывал, что полиция задержала около 200 подростков в ТРЦ «Галерея» после драки группы молодых людей.

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