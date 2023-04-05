Знаменитая дверь Станиславского застрахована в «Росгосстрахе»

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«Росгосстрах» застраховал культурный объект в Доме-музее К. С. Станиславского – знаменитую дверь, которая некогда служила декорацией при театре, а в 1922 году была установлена в особняке великого русского режиссера. Полис оформлен как подарок от «Росгосстраха», старейшего российского страховщика, Музею МХАТ в год 160-летия Константина Сергеевича Станиславского.

Договор страхования включает полный пакет рисков на случай утраты или повреждения имущества в результате пожара, залива, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, кражи и так далее. Общая сумма страховой ответственности «Росгосстраха» по договору составила 1 млн рублей.

Застрахованная дверь – самый необычный экспонат Дома-музея. Она была сделана как часть декорации для спектакля «Скупой рыцарь» в 1888 году по эскизам художника Сологуба. Спектакль проходил на сцене любительского общества актеров, созданного К. С. Станиславским, в здании Английского клуба (ныне Музей Революции на Тверской). В 1922 году по просьбе Станиславского дверь установили в особняке в Леонтьевом переулке, который стал последним домом для режиссера. В 1948 году в этом доме был создан мемориальный музей, рассказывающий о жизни великого реформатора театра, который возглавила его дочь Кира Фальк. Дом-музей К. С. Станиславского впоследствии стал частью Музея МХАТ.

Сегодня эта дверь является своего рода символом, привлекающим внимание посетителей музея и особенно актеров, режиссеров, операторов и студентов театральных вузов. Считается, что она приносит удачу в самореализации и успех в творческой профессии – стоит только потереть ручку. Более того, по легенде, распространенной в театральной среде, в этот момент можно даже услышать, как Станиславский отвечает из-за двери: «Верю!» – и тем самым благословляет на служение Мельпомене.

– «Росгосстрах» традиционно является одним из лидеров страхования имущества на российском страховом рынке, и таким символичным подарком мы хотели показать, что защищаем не только жилье миллионов россиян, но и культурные объекты, даже такие необычные, – рассказала Юлия Горелик, заместитель начальника управления андеррайтинга имущества физлиц «Росгосстраха».

– Наследие Станиславского является культурным достоянием не только России, но и всего мира, так как созданная в этом доме Константином Сергеевичем система работы актера над собой – важнейший элемент актерской школы в любой точке мира. Станиславский и Немирович-Данченко перевернули представление о том, каким должен быть театр. И об этом мы рассказываем как в Доме Станиславского, так и в Музее-квартире Немировича-Данченко и на нашей Постоянной экспозиции, описывающей историю Московского художественного театра. Дверь в доме Станиславского – это уникальный артефакт для театральных людей, и мы благодарим компанию «Росгосстрах» за поддержку и проявление интереса к значимым для культуры объектам, – говорит Софья Грачева, директор Музея МХАТ.

ПАО СК «Росгосстрах» – флагман отечественного рынка страхования, дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отметила 101 год со дня своего создания. www.RGS.ru

ПАО СК "Росгосстрах"