«Россети Тюмень» направят более 180 млн рублей на подготовку электросетевого комплекса к грозовому сезону

«Россети Тюмень» начали подготовку электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО к грозовому периоду. Профилактические мероприятия повысят надежность электроснабжения 3,8 млн жителей и промышленных предприятий Тюменского макрорегиона. На эти цели в 2023 году компания направит более 180 млн рублей.



До конца сентября энергетики повысят грозоупорность более 260 высоковольтных линий электропередачи. На ЛЭП они отремонтируют контуры заземления порядка 2 тысяч опор и заменят более 16 тысяч изоляторов. Для защиты объектов от ударов молний будет установлено около 650 ограничителей перенапряжения и 38 километров грозозащитного троса.

Кроме того, энергетики осмотрят все линии электропередачи и подстанции, оценят техническое состояние грозотросов, заземляющих устройств, изоляции и молниеотводов. Для оперативного персонала компания проведет внеплановые инструктажи и противоаварийные тренировки по действиям в нештатных ситуациях.

Ключевая задача профилактических мероприятий – свести к минимуму количество технологических нарушений в грозовой период. Благодаря усилиям и превентивным мерам, реализуемым «Россети Тюмень», количество технологических нарушений из-за попадания молний в объекты компании в 2022 году снизилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.