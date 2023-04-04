У директора школы Жигулевска произошел сердечный приступ после инцидента с выпавшей из окна ученицей

Директор 14-й школы Жигулевска Галина Пушкарева перенесла сердечный приступ. Это произошло после того, как из окна учебного заведения выпала семиклассница. Об ухудшении состояния здоровья руководителя учреждения стало известно во вторник на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает глава Жигулевска Илья Сухих.

«Мы видим целый набор вопиющих нарушений: халатность, попустительское отношение к атмосфере в школьном коллективе, замалчивание конфликтных ситуаций и драк. В каком состоянии должен быть ребенок, чтобы пойти на такое! И как долго девочка терпела подобное, чтобы в итоге решиться на этот страшный поступок!» – говорится в сообщении градоначальника.

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По словам Ильи Сухих, в настоящее время полиция работает с классом, в котором произошел инцидент. Предполагаемые участники травли девочки будут взяты на особый контроль. Виновные понесут ответственность, пообещал чиновник.

Ученица седьмого класса упала с высоты из окна школы №14 в Жигулевске в понедельник. Она выжила, но получила травмы.

Девушку госпитализировали в Тольяттинскую городскую детскую клиническую больницу. Перед инцидентом у девочки произошла потасовка с одним из учащихся. В соцсетях сообщалось о том, что школьница подвергалась травле в классе.

Ранее в Самаре школьники-иностранцы напали на второклассницу возле ворот учебного заведения. Депутат Госдумы РФ от региона Александр Хинштейн поддержал требования родителей отчислить из учреждения виновников конфликта.

Георгий Портнов