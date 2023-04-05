Стартовал конкурс на пост министра образования и науки Нижегородской области

В Нижегородской области начался прием заявок на конкурс на пост министра образования и науки региона, сообщили в пресс-службе областного правительства. Претендентам предстоит пройти заочный и очный этапы отбора.

Сначала кандидатам нужно зарегистрироваться на портале «Команда правительства», заполнить резюме, пройти три теста (числовой, вербальный и на знание законов) и загрузить видеопрезентацию с конкретными предложениями по развитию или реформированию образовательной отрасли в регионе. Заочный отбор завершится 26 апреля.

На очном этапе конкурса кандидатам предстоит защитить собственные проекты по развитию науки и образования в области. Компетенции соискателей оценит экспертная комиссия. На личное собеседование с губернатором пригласят тех, кто лучше всего зарекомендует себя в ходе предыдущих выступлений.

С 2021 года должность министра образования Нижегородской области занимала Ольга Петрова. В феврале 2023 года ее назначили заместителем министра науки и высшего образования России.

Елена Ковалева