В Тамбовской области ради сохранения дач перестанут эксплуатировать часть газопровода

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров договорился с гендиректором ООО «Газпром трансгаз Саратов» Владимиром Мироновым о выводе из эксплуатации участка газопровода ради сохранения дач. Об этом господин Егоров рассказал в своем Telegram-канале.

Речь идет о проблеме десятилетней давности. Дачи на Рассказовском шоссе оказались в охранной зоне проходящего рядом газопровода Кирсанов-Тамбов и по закону должны быть снесены. «С 2012 года люди пытались добиться от властей решения этой проблемы, но те не особо спешили», — заявил губернатор.

По его словам, участок газопровода, который проходит вблизи дач, будет выведен из эксплуатации до конца 2023 года. В итоге охранные зоны будут сняты, а «почти» тысяча человек сохранит постройки на участках.

Как власти помогали легализовать дома в охранной зоне курского заповедника — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Дело в переводе».

Александр Прытков

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