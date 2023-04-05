В Оренбурге возбудят уголовное дело из-за скандала с непригодным жильем переселенцев из аварийного фонда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с предоставлением переселенцам из ветхого и аварийного жилья в Оренбурге квартир, непригодных для проживания. Он также поручил руководителю регионального СУ СК РФ Вячеславу Зудерману возбудить уголовное дело по указанному факту. Об этом сообщает СК РФ.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации ведомства, «граждане заселились в новые жилые помещения в 2017 году, при этом спустя непродолжительный период времени жилье стало затапливать из-за нарушения целостности кровли». После этого застройщик обанкротился.

В 2021 году суд обязал мэрию отремонтировать здания. Но до сих пор это поручение остается неисполненным. Ранее руководитель СК РФ заинтересовался скандалом с переселением граждан в некачественные квартиры в Кувандыке.

Георгий Портнов