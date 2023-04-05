В Еврейской автономии запретили разводить огонь

В условиях противопожарного режима в Еврейской АО введены дополнительные запреты. Теперь в регионе нельзя разводить открытый огонь, а также сжигать сухую растительность, дрова и горючие материалы. За нарушение требований нарушители понесут административные наказания, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Согласно данным МЧС, в марте на территории ЕАО зафиксировано 157 пожаров, причем больше половины возгораний произошло по вине человека.

«Причиной 68 % происшествий от общего количества пожаров стало неосторожное обращение с огнем, в остальных случаях к возгораниям привели нарушения правил устройства и эксплуатации отопительных печей, электрооборудования, что составляет 15% и 11% соответственно», – подчеркнул замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Еврейской АО Сергей Волошин.

Неосторожное обращение с огнем стало причиной 192 пожаров с начала года. Жертвами стихии стали восемь человек, девять граждан получили травмы.

Напряженной остается пожарная обстановка и на природе. По статистике, с начала года произошло 22 лесных пожара на общей площади 28,7 тыс. га. Ухудшить ситуацию может ветряная погода без осадков, которая прогнозируется на ближайшие дни. В аналогичном периоде 2022 года возгораний не было.

В связи с этим, в ЕАО с конца марта действует режим повышенной готовности. А в Биробиджанском районе ввели режим ЧС — на его территории зарегистрировано пять лесных пожаров общей площадью более 1000 га. По мнению областного правительства и спасателей, такая мера позволит привлечь к тушению огня лесных пожарных из соседних регионов в случае необходимости.

Вице-губернатор ЕАО Дмитрий Братыненко на внеплановом заседании комиссии по ЧС и пожарной безопасности обратился к главам муниципальных образований с требованием завершить профилактические отжиги, обеспечить должное состояние минерализованных полос.

Алена Шот, Биробиджан