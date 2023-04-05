Игрока «Металлурга» осудили на крупный штраф за дачу взятки

Ленинский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу нападающего магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Семена Кошелева, обвиняемого в даче взятки должностному лицу через посредника и даче взятки в крупном размере. Ему назначен штраф в 2,2 млн руб. Обвиняемый признал вину, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе суда.

По сведениям «Ъ-Башкортостан», гособвинение запрашивало для Семена Кошелева штраф в 3 млн руб. По версии следствия, спортсмен, не желая служить в армии, через знакомого Фарита Самигуллина пытался в Уфе купить военный билет за 40 тыс. руб. и за 270 тыс. руб. поступил в Уфимский государственный нефтяной технический университет. В последующем он также платил деньги, чтобы сдать сессии, не являясь при этом на занятия. Общая сумма взятки составила около 720 тыс. руб.

Семену Кошелеву 27 лет. Он выступает за «Металлург» с 2020 года, до этого представлял ЦСКА и Авангард (Омск).