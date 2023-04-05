Алло, гараж! Пока, гараж!

Вы не найдете на московских информационных порталах программу по сносу частных одноэтажных гаражей. Официально ее нет. Инициатива исходит как бы от районных управ. Мол, город задумал сделать на означенной территории что-то полезное, в связи с чем будет произведен «демонтаж гаражных объектов». Соберите документы, получите компенсацию, освободите бокс, оставьте ворота открытыми. Всего вам доброго.
У гаражных кооперативов, которые сносили в апреле 2023 года на Кронштадтском бульваре в Москве, был свой оберег: линия электропередач с напряжением 110 тысяч вольт. Боксы стояли прямо под ней. Здоровья соседство с ЛЭП точно не добавляет. Однако «в рамках мероприятий по благоустройству и озеленению территории города» управа Головинского района все равно попросила освободить территорию. Корреспонденты «Автопилота» прогулялись по месту событий, поговорили с людьми, зафиксировали приметы исчезающей гаражной культуры.
Реакция владельцев гаражей всегда одинаковая: «Да кто они такие! Да это незаконно! Мы будем жаловаться! Будем судиться! Выйдем на улицы! Нас таких тысячи! Нас услышат! Они вообще подумали, где мы будем ставить свои машины? Где хранить резину?».
Однако в глубине души все понимают: сопротивление бесполезно. Каждый москвич видит: понастроенные 30, 40 и 50 лет назад гаражные кооперативы исчезают во всех районах города. Чуть раньше так же бесследно исчезли из столичных дворов металлические укрытия-ракушки.
Несколько лет назад Москва начала обносить зеленые ряды гаражей однотипными металлическими серебристыми заборами, чтобы те не мозолили глаза. Кто-то ложно воспринял сигнал: огородили — значит, смирились. Но оказалось, что за забором даже удобнее сносить: вы будете каждый день проезжать на машине, и даже не заметите, как исчезает очередная стоянка. Забор, как платок фокусника, потом уберут, а за ним — пустырь.
Те, кого еще не снесли, находят убедительное объяснение своей неприкосновенности. «У нас тут половина гаражей принадлежит ветеранам органов». Или «этой землей распоряжается не город, а РЖД, все равно рядом с железной дорогой ничего стоить нельзя».
Но проходит время, и без страха выселяют ветеранов органов, лично знавших Владимира Ефимовича Семичастного, председателя КГБ СССР, а вдоль железной дороги обустраивают газон и прокладывают новый автобусный маршрут.