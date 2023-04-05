Глава Удмуртии Александр Бречалов и руководитель ЦУР Татьяна Шумихина заняли 4 место в медиарейтинге

Глава Удмуртии Александр Бречалов и глава Центра управления регионом Татьяна Шумихина оказались на четвертом месте в медиарейтинге совместной упоминаемости руководителей субъектов и глав ЦУР за январь-февраль 2023 года. Количество их упоминаний в средствах массовой информации и соцсетях достигло 150, среди которых 14 — только в СМИ. Соответствующий список представил телеграм-канал Центра управления регионом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

На первом месте оказался глава Башкортостана Радий Хабиров и глава ЦУР Елена Прочаковская. Количество их упоминаний в соцсетях и СМИ достигло 1 252. На второй строчке оказался Мурат Кумпилов, глава Адыгеи, и руководитель ЦУР Казбек Коджешау — 410 упоминаний. На третьем месте расположился глава Мурманской области Андрей Чибис и руководитель ЦУР Алексей Медведев — 179.

При составлении использовались сервисы Дзен. Новости, Google. Новости и Медиалогия. Медиарейтинг создан для демонстрации того, кто следует тренду на тесное и эффективное взаимодействие для принятия управленческих решений.

Напомним, ранее «Ъ-Удмуртия» представил первый рейтинг активности депутатов госсовета республики во «ВКонтакте». Список составлялся на основе суммы количественных показателей — просмотры, реакции (лайки, комментарии).