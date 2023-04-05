Смольный утвердил зоны, на которых смогут выступать уличные музыканты

Правительство Санкт-Петербурга установило критерии для выступлений уличных музыкантов. Информация следует из постановления «Об организации и проведении уличных выступлений в Петербурге».

Согласно закону, концертные зоны поделят на три типа: «тихие», «умеренные» и «громкие». Их определение будет зависеть от непосредственной близости к «защищенным» объектам. Среди них школы, больницы, жилые дома и административные здания.

«Тихие» зоны должны быть расположены в 10 метрах от указанных мест, «умеренные» в 50 метрах, а «громкие» — в 150 метрах. Интересно, что заявлять о концертах в «тихой» зоне придется за 3 дня, в остальных же — за 10 дней. Таким образом один организатор сможет в месяц согласовывать лишь три мероприятия.

Как уточняет «Фонтанка», в Центральном районе Смольный определил 11 адресов, по которым запретят использовать звукозаписывающую аппаратуру и играть на ударных инструментах. Среди них Ново-Манежный и Екатерининский скверы, Овсянниковский сад и сад Зимнего дворца, Набережная канала Грибоедова северо-восточнее и южнее Спаса-на Крови, а также Невский проспект, дом 35, литера А и другие места. Между тем, для игры в Таврическом саду потребуется заявить о выступлении.

В октябре прошлого года «Ъ-СПб» рассказывал, как ЗакС Петербурга принимал закон об уличных музыкантов. Согласно документу, весь город разделят на зоны, которых разрешается или запрещается использование звукоусиливающего оборудования при уличных выступлениях. Составлять его будут исходя из плотности жилой застройки и наличия социальных объектов поблизости.

Подробнее – в материале «Музыка под чужую дудку».

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