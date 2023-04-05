Президент Зернового союза: потери от экспортных пошлин на зерно превысили 1 трлн руб.

Потери российских сельхозпроизводителей от экспортных пошлин на зерно превысили 1 трлн руб., сказал в интервью «Ведомостям» президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По его мнению, даже если бы изъятую пошлину «вернули целиком», это компенсировало бы только четверть от суммы потерь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Злочевский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Аркадий Злочевский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как заявил господин Злочевский, на экспортных потоках концентрируется только ограниченное количество ресурсов, а основные продажи идут внутри страны. «Но возвращается-то она (пошлина.— "Ъ") еще и не в те карманы, из которых изъята. Кто получает основные куски этой пошлины? Животноводы, мукомолы, хлебопеки. То есть те, кто уже получил за счет снижения уровня цен субсидию»,— обратил он внимание.

Он не ожидает роста цен на зерно в этом сезоне, но считает, что сегодняшняя конъюнктура «неблагоприятная». По его словам, «мировые цены опустились до $280 за тонну и смотрят вниз, внутренние издержки выросли, включая стоимость транспортировки, перевалки, обработки грузов». Выходом из ситуации он назвал отмену пошлин.

«Внутренние закупочные цены (в случае отмены пошлин.— "Ъ") пойдут вверх автоматом, и все экспортеры со свистом будут гнать зерно за рубеж, и мы план в 62 млн тонн вывоза точно выполним. Надо всего лишь выключить тумблер в виде пошлин»,— убежден Аркадий Злочевский.

Механизм зернового демпфера введен в России со 2 июня 2021 года. В рамках него действуют плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, а вырученные средства идут на субсидирование сельхозпроизводителей. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 тыс. руб. за 1 тонну, на ячмень и кукурузу — 13,875 тыс. руб.

Как узнал «Ъ», «Росспецмаш» на фоне падения спроса на сельхозтехнику призывает правительство увеличить объем субсидирования ее поставок и отменить экспортную пошлину на зерно на пять лет, чтобы улучшить доходность аграриев. Сельхозпроизводители подтверждают снижение закупок машин. Они отмечают рост цен и ограниченность ассортимента российских заводов на фоне перспективных предложений из Китая, Турции и Индии.

Подробности — в материале «Ъ» «Машины вышли на защиту крестьян».

Лаура Кеффер