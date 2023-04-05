Белгородским врачам доплатят за лечение раненых в ходе спецоперации

Врачи граничащей с Украиной Белгородской области, а также четырех присоединенных новых регионов, будут получать из федерального бюджета специальные доплаты за лечение людей, получивших ранения в ходе специальной военной операции. Это следует из постановления правительства РФ.

Власти определили пять категорий получателей. Доплаты младшему медицинскому персоналу составят до 20 тыс. руб., некоторые средние медработники — до 30 тыс. При этом среднему персоналу медучреждений, станций скорой помощи и судмедэкспертизы добавят до 40 тыс.

Работающим в стационаре врачам, главным медсестрам и заместителям руководителей медицинских организациях будут доплачивать до 60 тыс. Наибольшие суммы в размере до 100 тыс. определены для глав, заведующих отделениями и врачах медучреждений, в которых занимаются анестезиологией, реаниматологией и хирургическими операциями. В эту же группу включены врачи скорой помощи и судмедэксперты.

Размер доплаты конкретному медику будет рассчитываться по формуле, учитывающей количество отработанных часов, норму рабочего времени и продолжительность рабочей недели.

Сейчас раненных военнослужащих и гражданских лечат не только в подведомственных Минобороны РФ госпиталях, но и в организациях, входящих в систему обязательного медицинского страхования, и филиалах федеральных учреждений. Как правило, с ранеными работают врачи медучреждений Минобороны (включая мобилизованных медиков) и врачи-контрактники, взявшиеся за такую работу на добровольной основе. В филиалах федеральных медучреждений в основном заняты приехавшие из других регионов люди.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Зарплаты специального назначения».

Анастасия Мануйлова, Иван Недокопов

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