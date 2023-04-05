В квартире над кафе на Университетской набережной после взрыва треснул потолок

Сотрудники МЧС и жилищного комитета Петербурга посетили квартиры над кафе в доме на Университетской набережной, где произошел взрыв. В ходе него 2 апреля погиб военкор Владлен Татарский и получили ранения 40 человек. Непосредственно над местом взрыва расположены две квартиры, выяснила «Фонтанка».

Жительница одной из них рассказала, что у нее потрескались потолки, а у соседей рояль, «подпрыгнув», проломил пол. В комнатах стояла завеса гари и пыли.

«От шкафа отлетела планка, удерживавшая стекло. Оно чудом не разбилось, с полки попадал на пол фарфор. По потолкам пошли трещины. Ножка подставки под телевизором подломилась, и он продолжал работать, повиснув на проводах. У соседей рояль буквально подпрыгнул и, приземлившись, проломил две половицы»,— рассказала местная жительница.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Дарью Трепову, обвиняемую по делу о теракте в Петербурге. Ей предъявили обвинение по ч. 3 ст. 205 УК РФ и ч. 4 222.1 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой и повлекший умышленное причинение смерти человеку, а также незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой).

В ходе допроса девушка призналась, что статуэтку ей передал таксист в Москве от «куратора». Что она несет ей «конкретно не говорили». Бомба была активирована дистанционно, в нее зашили сим-карту.

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