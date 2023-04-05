РБК: «дочке» «Ростеха» выделят частоты на тропосферную связь

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на заседании в конце апреля обсудит выделение НПП «Радиосвязь» («дочка» «Ростеха») частот для развития тропосферной радиосвязи. Об этом говорится в материалах к заседанию, на которые ссылается РБК.

Тропосферная радиосвязь — это технология передачи данных, основанная на отражении сигнала от тропосферы, нижнего слоя атмосферы.

Представитель «Ростеха» заявил, что «дочка» госкорпорации просила выделить ей частоты 4435–4555 МГц и 4630–4750 МГц работы станций тропосферной связи «Гроза-1,5». Предполагается, что благодаря проекту можно будет организовать связь там, где использование других способов технически невозможно или финансово нецелесообразно.

По словам гендиректора НИИ Олега Иванова, ресурс нужен для разработки цифровых станций тропосферной связи. «Данные устройства позволяют формировать альтернативные спутниковым каналы связи в труднодоступных районах, в первую очередь в Сибири и на Дальнем Востоке. Считаем, что массовое внедрение данных систем позволит сыграть существенную роль в устранении цифрового неравенства территорий России»,— убежден он. Господин Иванов добавил, что проект реализуется частично на его средства, частично на субсидию Минпромторга, но подробности не привел.

Лаура Кеффер