«Вашингтон Кэпиталс» впервые с 2014 года не прошел в play-off

«Флорида» со счетом 2:1 обыграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Из-за победы «Флориды» «Вашингтон Кэпиталс» лишился шансов на выход в play-off, потому что уже не может набрать нужного количества очков. Американская команда не сыграет в play-off НХЛ впервые с 2014 года.

Во время матча «Флориды» с «Баффало» шайбы забросили Аарон Экблад (16), Мэттью Ткачук (41) — Дилан Козенс (9). «Флорида» заняла четвертую строку в Атлантическом дивизионе с 87 очками после 78 матчей. «Баффало» — на пятом месте с 81 очком после 76 игр.

В следующем матче 7 апреля «Флорида» дома сыграет с «Оттавой», «Баффало» в этот же день на выезде встретится с «Детройтом».

Лаура Кеффер