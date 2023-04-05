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На территории всей Курганской области ввели особый противопожарный режим

С 5 апреля на территории всей Курганской области введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Вадим Шумков 4 апреля, сообщает правительство региона.

Во время действия особого режима запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую растительность, стерню, солому и пожнивные остатки, проводить пожароопасные работы на землях всех категорий. В том числе нельзя разводить открытый огонь для приготовления пищи на землях сельхозназначения и в населенных пунктах. Также во время устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, при объявлении штормового предупреждения запрещена топка печей и котельных установок, не имеющих искрогасителей или других подобных устройств. Кроме того, согласно документу, департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона может принимать решения о запрете на посещение лесов гражданами.

За нарушение этих запретов гражданам грозят штрафы от 10 тыс. до 20 тыс. руб., должностным лицам – от 30 тыс. до 80 тыс., юрлицам – от 400 тыс. до 800 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с 1 апреля особый противопожарный режим уже действует в Кургане. По решению городской администрации как минимум до 21 апреля запрещено посещение городских лесов.

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