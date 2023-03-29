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В Кургане с апреля вводят особый противопожарный режим

С 1 апреля в Кургане в связи с повышением пожарной опасности вводится особый противопожарный режим. Он будет действовать до особого распоряжения, сообщают в администрации города.

До 21 апреля будет запрещено посещение городских лесов и взъезд транспортных средств на их территорию. В течение всего периода действия особого режима запрещается разводить костры, сжигать мусор и траву. Мангалы и подобные приспособления разрешено использовать только предприятиям общественного питания.

Нарушителям особого противопожарного режима грозят штрафы: для граждан в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб., на должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс., на юридических лиц – от 300 тыс. до 400 тыс. руб.

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