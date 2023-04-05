В Иркутске задержали организаторов подпольного игрового бизнеса

Правоохранители задержали в Иркутске восемь организаторов подпольного игрового бизнеса, действовавшего с мая 2022 года. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР Иркутской области.

По данным следствия, фигуранты дела размещали игровые автоматы в нежилых помещениях, после чего подыскивали персонал для проведения азартных игр. Посетители за возможность участвовать в карточных играх платили администраторам.

По месту жительства фигурантов дела полицией проведены обыски. Изъяты игровое оборудование - столы для игры в покер, фишки, карты, системные блоки, телефоны и документы.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В феврале 2023 года в Новосибирске правоохранители выявили сеть подпольных игровых клубов. Организацией нелегальных игр занималась преступная группа, насчитывающая пять участников. Они выполняли административные функции, занимались инкассацией денежных средств и открытием новых заведений. Согласно материалам дела, сеть игровых клубов насчитывала два десятка заведений.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова