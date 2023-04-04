Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Управленцев привлекают переменами

Стартовал пятый сезон кадрового конкурса «Лидеры России»

Во вторник начался прием заявок на пятый кремлевский кадровый конкурс «Лидеры России», участие в котором могут принять все желающие с управленческим опытом. По словам первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, в этом году важность участия в конкурсе особенно очевидна на фоне «экономической войны» против России и стремительных изменений во всем мире, «отсиживаться» во время которых — настоящая ошибка. Будет ли в программе как-то отражена тема спецоперации, господин Кириенко не уточнил, но сообщил, что победители и финалисты прошлых лет уже работают в органах управления всех новых субъектов РФ.

Сергей Кириенко

Сергей Кириенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сергей Кириенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Организатором «Лидеров России» является АНО «Россия — страна возможностей», созданная по распоряжению Владимира Путина, а курирует этот запущенный в 2017 году проект внутриполитический блок администрации президента. Победители конкурса получают возможность поработать с наставниками из числа высокопоставленных государственных деятелей и включаются в кадровый резерв для последующего назначения на различные должности в федеральной и региональной власти.

Прием заявок на участие в пятом сезоне конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко открыл 4 апреля в прямом эфире телеканала «Россия 24». Подать заявку можно будет до 14 мая на официальном сайте конкурса. По словам господина Кириенко, важность участия именно в этом сезоне «Лидеров» обусловлена происходящими в мире стремительными переменами. «Все, что сейчас происходит,— это глобальные изменения в мире, и переждать их нельзя»,— отметил первый заместитель главы администрации. По его мнению, «отсиживаться» во время таких процессов — большая ошибка, поэтому необходимо участвовать в управлении этими изменениями.

Еще одна причина для участия в новом сезоне — это запрос на талантливых управленцев, которые могут помочь стране во время «экономической войны» против РФ, добавил Сергей Кириенко. «Нас попробовали задавить санкциями, у них ничего не получилось. Но мы должны помнить, что это борьба вдолгую. Это вопрос конкурентоспособности нашей страны»,— сказал он.

В конкурсе могут принять участие россияне и иностранцы в возрасте до 55 лет, имеющие как минимум двухлетний опыт в сфере управления. Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», и. о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров сообщил, что, по статистке, более трети участников «Лидеров России» — это представители малого бизнеса и начинающие предприниматели, а еще около 15% — руководители крупного и среднего бизнеса.

В прошлом году победителями конкурса стали 106 человек. При этом, как сообщал “Ъ”, сразу несколько наставников в разговорах с журналистами признались, что либо обсуждали, либо готовы обсудить с участниками конкурса перспективы работы на территориях Донецкой и Луганской народных республик.

Участникам кадрового конкурса Кремля обозначили перспективы работы в ДНР и ЛНР

Открывая пятый сезон, господин Кириенко сообщил, что победители и финалисты прошлых лет уже работают в органах управления всех четырех новых субъектов РФ. Кроме того, они в качестве добровольцев присутствуют в зоне спецоперации, в том числе на передовой, работают в военных госпиталях и т. п. Как будет использована тема спецоперации в ходе нового конкурса и какие возможности появятся у его участников в этом году, организаторы «Лидеров России» пока не объявляли.

В числе главных призов пятого конкурса — грант в размере 1 млн руб. на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а также карьерные консультации и сопровождение. Иностранцы, ставшие победителями, смогут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной системе, а финалисты — на упрощенное получение вида на жительство в РФ. Отметим, что в прошлом году среди победителей конкурса было три иностранных гражданина — представители Эстонии, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Елена Рожкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...