Управленцев привлекают переменами

Во вторник начался прием заявок на пятый кремлевский кадровый конкурс «Лидеры России», участие в котором могут принять все желающие с управленческим опытом. По словам первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, в этом году важность участия в конкурсе особенно очевидна на фоне «экономической войны» против России и стремительных изменений во всем мире, «отсиживаться» во время которых — настоящая ошибка. Будет ли в программе как-то отражена тема спецоперации, господин Кириенко не уточнил, но сообщил, что победители и финалисты прошлых лет уже работают в органах управления всех новых субъектов РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кириенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Кириенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Организатором «Лидеров России» является АНО «Россия — страна возможностей», созданная по распоряжению Владимира Путина, а курирует этот запущенный в 2017 году проект внутриполитический блок администрации президента. Победители конкурса получают возможность поработать с наставниками из числа высокопоставленных государственных деятелей и включаются в кадровый резерв для последующего назначения на различные должности в федеральной и региональной власти.

Прием заявок на участие в пятом сезоне конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко открыл 4 апреля в прямом эфире телеканала «Россия 24». Подать заявку можно будет до 14 мая на официальном сайте конкурса. По словам господина Кириенко, важность участия именно в этом сезоне «Лидеров» обусловлена происходящими в мире стремительными переменами. «Все, что сейчас происходит,— это глобальные изменения в мире, и переждать их нельзя»,— отметил первый заместитель главы администрации. По его мнению, «отсиживаться» во время таких процессов — большая ошибка, поэтому необходимо участвовать в управлении этими изменениями.

Еще одна причина для участия в новом сезоне — это запрос на талантливых управленцев, которые могут помочь стране во время «экономической войны» против РФ, добавил Сергей Кириенко. «Нас попробовали задавить санкциями, у них ничего не получилось. Но мы должны помнить, что это борьба вдолгую. Это вопрос конкурентоспособности нашей страны»,— сказал он.

В конкурсе могут принять участие россияне и иностранцы в возрасте до 55 лет, имеющие как минимум двухлетний опыт в сфере управления. Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», и. о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров сообщил, что, по статистке, более трети участников «Лидеров России» — это представители малого бизнеса и начинающие предприниматели, а еще около 15% — руководители крупного и среднего бизнеса.

В прошлом году победителями конкурса стали 106 человек. При этом, как сообщал “Ъ”, сразу несколько наставников в разговорах с журналистами признались, что либо обсуждали, либо готовы обсудить с участниками конкурса перспективы работы на территориях Донецкой и Луганской народных республик.

Открывая пятый сезон, господин Кириенко сообщил, что победители и финалисты прошлых лет уже работают в органах управления всех четырех новых субъектов РФ. Кроме того, они в качестве добровольцев присутствуют в зоне спецоперации, в том числе на передовой, работают в военных госпиталях и т. п. Как будет использована тема спецоперации в ходе нового конкурса и какие возможности появятся у его участников в этом году, организаторы «Лидеров России» пока не объявляли.

В числе главных призов пятого конкурса — грант в размере 1 млн руб. на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а также карьерные консультации и сопровождение. Иностранцы, ставшие победителями, смогут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной системе, а финалисты — на упрощенное получение вида на жительство в РФ. Отметим, что в прошлом году среди победителей конкурса было три иностранных гражданина — представители Эстонии, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Елена Рожкова