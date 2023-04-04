Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД заявил протест временному поверенному в делах Франции из-за публикаций о действиях армии РФ в Буче

Временный поверенный в делах Франции Джей Дармадикари был вызван в МИД России. Ему заявлен протест в связи с публикацией посольством ложных обвинений о действиях российских военных в Буче под Киевом, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«4 апреля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Французской Республики в Российской Федерации Дж.Дармадикари, которому был выражен решительный протест в связи с опубликованными Посольством в социальных сетях заявлениями о "зверствах, совершенных российскими Вооруженными Силами в Буче и других украинских городах"»,— говорится в сообщении МИДа.

Реакция МИД России связана с постом, который 31 марта опубликовало французское посольство в Twitter. В нем говорилось о том, что Франция оказывает помощь украинским и международным судебным органам в целях борьбы с безнаказанностью «за преступления, совершенных российскими вооруженными силами в Буче и других украинских городах».

В российском МИДе назвали события в Буче «далеко не единственной пропагандистской инсценировкой киевского режима», а действия французского посольства в России — «провокационным выпадом представителей недружественных стран».

2 апреля 2022 года были опубликованы фото и видео международных информационных агентств из Бучи, на которых были запечатлены лежащие вдоль дорог трупы людей со связанными за спиной руками. Власти Украины и Запад обвиняют российских военных в убийствах мирных граждан, власти России считают это «провокацией украинских радикалов».

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...