МИД заявил протест временному поверенному в делах Франции из-за публикаций о действиях армии РФ в Буче

Временный поверенный в делах Франции Джей Дармадикари был вызван в МИД России. Ему заявлен протест в связи с публикацией посольством ложных обвинений о действиях российских военных в Буче под Киевом, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«4 апреля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Французской Республики в Российской Федерации Дж.Дармадикари, которому был выражен решительный протест в связи с опубликованными Посольством в социальных сетях заявлениями о "зверствах, совершенных российскими Вооруженными Силами в Буче и других украинских городах"»,— говорится в сообщении МИДа.

Реакция МИД России связана с постом, который 31 марта опубликовало французское посольство в Twitter. В нем говорилось о том, что Франция оказывает помощь украинским и международным судебным органам в целях борьбы с безнаказанностью «за преступления, совершенных российскими вооруженными силами в Буче и других украинских городах».

В российском МИДе назвали события в Буче «далеко не единственной пропагандистской инсценировкой киевского режима», а действия французского посольства в России — «провокационным выпадом представителей недружественных стран».

2 апреля 2022 года были опубликованы фото и видео международных информационных агентств из Бучи, на которых были запечатлены лежащие вдоль дорог трупы людей со связанными за спиной руками. Власти Украины и Запад обвиняют российских военных в убийствах мирных граждан, власти России считают это «провокацией украинских радикалов».

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».