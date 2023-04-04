Строительство «Новой Анапы» возьмут под экологический контроль

Власти Кубани организуют рабочие группы для проведения экологического исследования в преддверии строительства курорта «Новая Анапа» в районе станицы Благовещенской. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Губернатор региона Вениамин Кондратьев отметил важность сохранения природной экосистемы Бугазской косы в районе строительства.

«Анапа – это курорт и природно-климатический оазис. К застройке этих территорий важно подойди взвешенно, бережно соблюдая баланс, чтобы сохранить наши уникальные дюны и ценные виноградопригодные земли»,— отметил глава Кубани.

Новый курорт хотят построить в 25 км от Анапы. Номерной фонд территории будет включать от 15 до 25 тыс. номеров. Разработка мастер-плана курорта завершится в 2024 году. Объем инвестиций в проект оценивают в 350 млрд руб.Планируется, что с появлением объекта в Анапу дополнительно будут приезжать от 3 до 5 млн туристов.

Анастасия Донскова

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