Разработка мастер-плана «Новой Анапы» завершится в 2024 году

Разработка мастер-плана курорта «Новая Анапа» завершится в 2024 году. Об этом в эфире телеканала НТВ сообщил гендиректор корпорации «Туризм.рф» Сергей Суханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В настоящее время объявлен конкурс на изыскание территории будущего объекта. Известно, что территория появится в районе станицы Благовещенской.

Градостроительную концепцию представят к концу 2023 года. Курорт будет включать средства размещения вместимостью до 25 тыс. номеров различных категорий, марину, транспортную инфраструктуры, рекреационные зоны, рестораны, аквапарк.

«Мы надеемся, что на объявленный конкурс соберутся лучшие, главные участники, которые нам спланируют, и мы построим такой уникальный курорт, мегакурорт в Российской Федерации. Потому что со времен создания города Сочи это первый такой огромный, грандиозный проект»,— отметил господин Суханов.

Территория курорта будет иметь статус особой экономической зоны. Как сообщили власти Краснодарского края, инвестиции в проект составят 350 млрд руб. «Новая Анапа», по предварительной оценке, может дополнительно привлечь в регион до 5 млн туристов.

Анастасия Донскова

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