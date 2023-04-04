Умер актер театра «Модерн» Владимир Левашев

Актер театра «Модерн», заслуженный артист России Владимир Левашев умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра, добавив, что Первый зал «Модерна» будет назван в честь Владимира Левашева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Владимир Левашев работал в театре боле 20 лет. Помимо этого, он озвучил свыше 100 зарубежных фильмов, мультфильмов и сериалов, а также более 400 книг.

Как актер озвучки он был задействован в том числе в фильмах «Хоббит» (голос Сарумана), «Фантастические твари и где они обитают» (Генри Шоу), в сериале «Во все тяжкие» (Майк Эрмантраут). Также он был голосом героев Стэна Ли в фильмах Marvel.

Лусине Баласян