Брянский губернатор сообщил о повреждении дома в приграничном селе при обстреле ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что село Алешковичи Суземского района попало под обстрел вооруженных сил Украины. В результате повреждения получила крыша частного дома.

«В результате артиллерийского обстрела ВСУ села Алешковичи Суземского района повреждена крыша частного домовладения. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы»,— написал господин Богомаз в Telegram.

3 апреля беспилотник атаковал здание военкомата и отдела МВД в городе Севске Брянской области. Никто не пострадал.

Анастасия Ларина