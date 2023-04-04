Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Брянский губернатор сообщил о повреждении дома в приграничном селе при обстреле ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что село Алешковичи Суземского района попало под обстрел вооруженных сил Украины. В результате повреждения получила крыша частного дома.

«В результате артиллерийского обстрела ВСУ села Алешковичи Суземского района повреждена крыша частного домовладения. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы»,— написал господин Богомаз в Telegram.

3 апреля беспилотник атаковал здание военкомата и отдела МВД в городе Севске Брянской области. Никто не пострадал.

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...