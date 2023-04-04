Минфин предложил упростить порядок оказания помощи новым регионам

Минфин разработал проект постановления, согласно которому бюджетные деньги на восстановление новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей) будут выделять по упрощенной схеме. Проект документа размещен на портале нормативно-правовых актов.

В Минфине полагают, что эти меры помогут ускорить доведение бюджетных денег на восстановление инфраструктуры. Документ установит единые правила выделения межбюджетных трансфертов для целевого назначения. Средства будут выделять по схеме, аналогичной схеме предоставления разовой помощи регионам из резервного фонда правительства.

Документ также устанавливает условия возврата трансфертов. Средства должны вернуть, если регион до конца года не достиг целей, на которые они были выделены. Не возвращать их можно в случае, если наступили «обстоятельства непреодолимой силы», например, если был введен уровень регионального или местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию.

Принимать решение о выделении средств будет правительство: давать разрешение на выделение помощи до 10 млрд руб. будет рабочая группа по реализации специального инфраструктурного проекта, более 10 млрд руб.— премьер-министр.

В марте правительство одобрило проект о создании свободной экономической зоны в новых регионах. Этот режим вводит особый порядок налогообложения, субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам и свободную таможенную зону.

Анастасия Ларина