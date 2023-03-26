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Коммерсантъ FM
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Правительство одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны в новых регионах

Правительство России одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В особый режим на территории экономических зон будут входить: особый порядок налогообложения, субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам (до 100% ставки рефинансирования), свободная таможенная зона.

Как сообщал РБК со ссылкой на источники, свободная экономическая зона на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будет действовать до конца 2050 года, в Крыму и Севастополе — до конца 2039-го. По данным издания, закон о создании свободной экономической зоны в новых четырех регионах вступит в силу 1 января 2024 года.

Анастасия Ларина

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