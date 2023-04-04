Великобритания оштрафовала TikTok на £12,7 млн за нарушения обработки данных несовершеннолетних

Сегодня британское управление по защите пользовательских данных и информации (ICO) объявило о вынесении штрафа в размере £12,7 млн ($16 млн) видеосервису TikTok за ряд нарушений местного законодательства хранения и обработки пользовательских данных (в том числе несовершеннолетних пользователей).

ICO отмечает, что в Британии более 1 млн детей (пользователи младше 13 лет) пользуются TikTok, который хранил и обрабатывал их данные без должного уведомления и получения согласия родителей или других ответственных совершеннолетних — как того требует закон и правила самого TikTok. Изучив работу видеосервиса, ICO пришло к выводу, что TikTok также не информировал пользователей в должной степени о том, как хранятся и обрабатываются их данные.

Изначально ICO планировало наложить гораздо больший штраф — £27 млн. Однако после изучения документов, предоставленных TikTok, регулятор пришел к выводу, что данные несовершеннолетних пользователей не использовались сервисом в незаконных целях, и поэтому снизил сумму штрафа.

Евгений Хвостик