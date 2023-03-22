Совокупная прибыль белгородского крупного и среднего бизнеса за полгода упала на 75%, воронежского — выросла на 50%

По итогам июля-декабря 2022 года Курская и Белгородская области вошли в число регионов с максимальным падением прибыли крупного и среднего бизнеса по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе материалов Росстата.

Совокупная прибыль всех российских крупных и средних предприятий во второй половине 2022 года сократилась на 45,4%, подсчитали аналитики компании. Ранее крупное (двукратное) падение корпоративных прибылей наблюдалось лишь в начале локдауна из-за коронавируса.

Сильнее всего в России упала прибыль бизнеса в Еврейской автономной области (–101,5%), Белгородской области (–75,9%), Чукотском автономном округе (–69,5%), Карелии (–59,2%), Калмыкии (–59%), Калужской области (–49,4%), Хабаровском крае (–49,3%), Курской области (–48,3%), Санкт-Петербурге (–47,4%) и Магаданской области (–47%).

В Белгородской области прибыль крупных и средних предприятий сократилась до 226 млрд руб.; наибольший негативный вклад внесла добыча железной руды.

В Курской области показатель составил 119,1 млрд руб.

В тоже время воронежскому крупному и среднему бизнесу удалось увеличить прибыль на 56,2% до до 124 млрд руб., подсчитали в FinExpertiza. В Ненецком автономном округе рост составил 390%, в Бурятии — 110%, в Архангельской области — 100%.

Наибольшее сокращение прибыли в России продемонстрировали сферы торговли, добычи полезных ископаемых, а также обрабатывающая промышленность. Наиболее значительно увеличились поступления у предприятий в сфере транспортировки и хранения, строительства, операций с недвижимостью.

Как FinExpertiza оценивала динамику потребления алкоголя в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин