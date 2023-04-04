Дети из зоны СВО, отдыхавшие на Кубани и в Крыму, вернулись домой

Дети из зоны спецоперации, оставшиеся на Кубани и в Крыму после летнего отдыха, вернулись домой. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на омбудсмена Марию Львову-Белову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Всего в регионах с согласия родителей оставались около 2 тыс. детей в связи с обострившейся ситуацией в субъектах их проживания в 2022 году. На начало нынешнего года в кубанских и крымских здравницах находились около 400 человек. В настоящее время еще 18 детей остались в детских оздоровительных лагерях Краснодарского края и Крыма.

«Часть их родителей находится в Евросоюзе. Мы передали информацию в Международный комитет Красного Креста и надеемся, нам помогут в их воссоединении»,— цитирует издание заявление омбудсмена.

Ранее Мария Львова-Белова опровергла сведения, распространившиеся в украинских СМИ о насильственном удерживании детей на территории России. Причины задержки в возвращении детей домой заключались в невозможности родителей выехать из Украины из-за мобилизации.

Анастасия Донскова

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