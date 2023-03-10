Уполномоченный по правам ребенка заявила о 89 детях из Украины, ожидающих воссоединения с родителями

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что на территории Краснодарского края и Крыма находятся 89 детей из Украины, ожидающих воссоединения с родителями. Об этом госпожа Львова-Белова написала в Telegram.

Заявление стало реакцией на сообщения западных СМИ о насильственном удерживании детей на территории России. В конце лета — начале осени 2022 года из-за обстановки на линии фронта родители добровольно отправили детей на Кубань и в Крым на отдых в оздоровительные учреждения. По заявлению уполномоченного, возвращение детей домой было небезопасно ввиду боевых действий.

«Трудности с воссоединением возникают и потому, что не все родители могут самостоятельно приехать за ребенком, отцов призывного возраста не выпускают власти Украины, мамы не всегда могут отправиться в дорогу ввиду наличия других детей, препятствует родителям и состояние их здоровья»,— говорится в сообщении.

Сопровождать детей помогают волонтеры России и Украины. Часть из них уже вернулась домой. Те, кто остался в Краснодарском крае и в Крыму, обеспечены предметами первой необходимости и связью с родителями. Как отметила Мария Львова-Белова, запросов от уполномоченных органов Украины по группе детей, оставшихся в России, не поступало.

Анастасия Донскова

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