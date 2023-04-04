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Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самые отдаленные из когда-либо наблюдаемых галактик

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил четыре наиболее отдаленные из когда-либо наблюдаемых галактик, одна из которых образовалась через 320 млн лет после Большого взрыва, следует из исследования. Об этом сообщает AFP со ссылкой на сотрудника исследовательского института в Париже Стефана Шарлота, изучавшего данные телескопа.

В среднем возраст обнаруженных телескопом галактик варьируется от 300 млн до 500 млн лет после Большого взрыва (более 13 млн лет назад). В связи с этим исследователи допускают, что галактики существуют с эпохи реонизации — тогда образовались первые звезды.

По словам Стефана Шарлота, масса четырех галактик довольно незначительна, их вес составляет примерно 100 млн солнечных масс. Галактики образовывали звезды, сообщает ученый, cо скоростью, сопоставимой с образования звезд в галактике Млечный Путь, что «удивительно на столь ранней стадии развития Вселенной».

Лусине Баласян

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