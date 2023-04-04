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United World Wrestling допустил российских борцов к участию в международных соревнованиях

Исполком Объединенного мира борьбы (United World Wrestling) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета. Об этом сообщил директор Центра спортивной подготовки сборных Георгий Брюсов в Telegram.

В марте МОК предложил в нейтральном статусе допускать к соревнованиям спортсменов, которые не поддерживают военную операцию России на Украине. Комитет также предложил не допускать к соревнованиям спортсменов, аффилированных с вооруженными силами и органами безопасности.

Как сообщил Георгий Брюсов, бюро Объединенного мира борьбы предложило МОК смягчить критерии, позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях, в частности в пункте о работе спортсменов с военными организациями России по контракту.

Кроме того, бюро разрешило не проверять на предмет связи с военными организациями спортсменов из юношеских сборных России и Белоруссии. Бюро также призвало обеспечить дополнительные меры безопасности на соревнованиях для защиты спортсменов.

Российские и белорусские борцы были отстранены от соревнований 2 марта 2022 года после рекомендаций МОК в связи с военным конфликтом на Украине.

Анастасия Ларина

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