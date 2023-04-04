Погрузка на СКЖД в 2023 году сократилась на 2,9%

Общая погрузка за три месяца 2023 года на полигоне СКЖД составила 13,9 млн т. Это на 2,9% меньше, чем в первом квартале 2022 года, сообщает пресс-служба СКЖД.

В январе-марте увеличилась погрузка нефти и нефтепродуктов на 2,9% (4,9 млн т), на 9,8% — строительных грузов (3,3 млн т), на 15,4% — зерна (1,3 млн т).

В то же время сократилась погрузка черных металлов на 10,6% (884 тыс. т), на 11,1% — цемента (690 тыс. т), на 7,6% — химических и минеральных удобрений (663 тыс. т).

Ранее сообщалось, что в 2022 году погрузка на Северо-Кавказской железной дороге сократилась на 8,6% по сравнению с предыдущим годом.

Анастасия Назарова