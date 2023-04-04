В Краснодаре будут судить пластического хирурга, изуродовавшего пациентку

В Краснодаре в суд направили материалы уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью пациентки в результате пластической операции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В ведомстве не называют имя пострадавшей, вероятно, речь идет о модели из Сочи Юлии Тарасевич. Делом девушки, пострадавшей от действий хирургов, ранее заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

По данным следствия, специалист хирургического отделения клиники «Медист» в декабре 2020 года провел 41-летней пациентке блефаропластику, подтяжку лица, удаление комков Биша. В ведомстве отметили, что манипуляции были проведены с техническими нарушениями.

«Он неверно спланировал объем иссекаемых тканей, нарушил хирургическую технику и ведение гражданки в послеоперационном периоде»,— говорится в сообщении.

В результате операции у женщины не закрываются глаза (двусторонний лагофтальм), развились атрофия мягких тканей лица, невозможность улыбаться и другие дефекты. На фоне осложнений у пациентки развилась депрессия с осложнениями.

В отношении специалиста клиники возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый своей вины в содеянном не признал. На него возложено обязательство о явке. Дело рассмотрит Ленинский районный суд Краснодара.

Анастасия Донскова

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