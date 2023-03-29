Многодетные семьи в Петербурге смогут получить по два парковочных разрешения

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил вице-губернатору Кириллу Полякову увеличить количество парковочных разрешений для семей, где воспитывается четверо и более детей. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Женщина с лыжами и мужчина с ребенком в коляске перед шлагбаумом во дворе жилого дома

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Женщина с лыжами и мужчина с ребенком в коляске перед шлагбаумом во дворе жилого дома

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В настоящее время многодетные семьи могут оформить парковочные разрешения только на одну машину. Планируется, что изменения вступят в силу во втором квартале 2023 года. Смольный также рассматривает возможность введения поминутной оплаты парковки для нерезидентов России, предоставления права получать парковочное разрешения жителям улиц, которые не входят в адресный перечень платных парковочных участков.

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