Спрос на элитное жилье в Петербурге сократился на 60% за год

В первом квартале 2023 года на первичном рынке в Санкт-Петербурге реализовали 38 элитных квартир и апартаментов. Это на 60% меньше по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году, следует из исследования консалтинговой компании NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на строящийся «Дом у Невского» от Холдинга RBI на Полтавской улице, дом 7.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Вид на строящийся «Дом у Невского» от Холдинга RBI на Полтавской улице, дом 7.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Часть покупателей переориентировалась на вторичный рынок. При росте средней площади проданного элитного жилья (36%) выросла и на 29% средняя стоимость покупки, до 73 млн руб. В первом квартале 2023 года средняя цена предложения сохранилась на предыдущем уровне и составила 541 тыс. руб. за 1 кв. м.

«На первичном рынке элитной недвижимости отмечается «замирание» цен. При этом квартиры на вторичном рынке, иногда и с отделкой, финансово более интересны, чем новостройки. В связи с этим некоторые девелоперы подогревают спрос скидками до 30%, либо предлагают кладовки, парковочные места в подарок»,— рассказала директор департамента элитной жилой недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Татьяна Любимова.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что более половины петербуржцев мечтают жить в элитной новостройке.

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