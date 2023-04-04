Финляндия закрыла свое генконсульство в Петрозаводске

МИД Финляндии приостановил работу отделения своего генерального консульства в Республике Карелия в связи с «сокращением задач в республике». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление финского министерства.

«Министерство иностранных дел приняло решение о временном закрытии петрозаводского отделения генерального консульства в Санкт-Петербурге»,— говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что при необходимости его работа будет оперативно возобновлена.

Петрозаводское отделение генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге работало с 1990 года.

Напомним, сегодня, 4 апреля, Финляндия официально вступила в НАТО. В Кремле назвали этот шаг недружественным и отметили, что это повредит двусторонним отношениям двух стран.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржцы стали вчетверо реже обращаться за финскими визами после закрытия границы для туристов.

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