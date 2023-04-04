Финляндия закрыла свое генконсульство в Петрозаводске

МИД Финляндии приостановил работу отделения своего генерального консульства в Республике Карелия в связи с «сокращением задач в республике». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление финского министерства.
«Министерство иностранных дел приняло решение о временном закрытии петрозаводского отделения генерального консульства в Санкт-Петербурге»,— говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что при необходимости его работа будет оперативно возобновлена.
Петрозаводское отделение генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге работало с 1990 года.
Напомним, сегодня, 4 апреля, Финляндия официально вступила в НАТО. В Кремле назвали этот шаг недружественным и отметили, что это повредит двусторонним отношениям двух стран.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржцы стали вчетверо реже обращаться за финскими визами после закрытия границы для туристов.