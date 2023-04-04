Норвегия присоединилась к десятому пакету санкций ЕС

Министерство иностранных дел Норвегии сообщило о введении новых ограничительных мер против России, «зеркально отражающих» 10-й пакет санкций Евросоюза с «некоторыми изменениями». Среди прочего, королевство присоединилось к ограничению цен на сырую нефть и нефтепродукты из России.

Кроме того, Норвегия ввела санкции в отношении 87 физических и 34 юридических лиц. Всего в санкционном списке страны 1678 физлиц и юрлиц из России. Норвегия, в частности, присоединилась к запрету транзита через Россию товаров двойного назначения или оружия, ввела ограничения на импорт синтетического каучука и битума.

ЕС обнародовал 10-й пакет санкций 25 февраля. Ограничения ввели против 83 физических и 33 юридических лиц из РФ. Санкции подразумевают торговые ограничения на сумму примерно €12,7 млрд. В рамках санкций был запрещен экспорт критически важных технологий, промышленных товаров, тяжелых грузовых автомобилей, запчастей к ним.

Лусине Баласян