Глава отряда самарской исправительной колонии уволен из-за утраты доверия

Начальник отряда ФКУ ИК-5 УФСИН России по Самарской области лишился поста в связи с утратой доверия. Соответствующее решение принял руководитель УФСИН России по Самарской области Рамиз Алмазов по итогам рассмотрения представления прокурора об устранении нарушений закона о коррупции. Информацию разместила прокуратура. Перед этим надзорное ведомство провело проверку и выяснило, что начальник отряда пятой исправительной колонии скрыл от руководства и прокуратуры то, что посредничал в передаче взяток бывшему заместителю руководителя учреждения. Последний получил от осужденных 8 взяток, из них пять передавались при посредничестве начальника отряда учреждения. В настоящее время замглавы учреждения приговорен к десяти годам лишения свободы.

Прокуратура пришла к выводу, что начальник отряда колонии скрыл информацию о преступлении, потому что хотел сохранить свое место на службе. Из этого следует, что он исполнял профессиональные обязанности ненадлежащим образом, решил контрольный орган.

Подробности - в материале «Ъ-Волга» «Сотрудника колонии приговорили к колонии».

Георгий Портнов