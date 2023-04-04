Путин: экспорт сельхозпродукции из России вырос в 2,5 раза

Президент Владимир Путин заявил, что экспорт сельхозпродукции из России «вырос в разы», а импорт сократился. По его словам, все российские стандарты и нормы по продовольствию «гораздо выше, чем в странах Евросоюза». Он поднял эту тему на встрече с рабочими завода «Тулажелдормаш».

Как заявил господин Путин, «сельское хозяйство — это не просто советские колхозы, это высокотехнологичная отрасль сегодня». «Экспорт у нас вырос в разы просто, по-моему, в 2,5 раза, — сейчас не буду (утверждать.— "Ъ"), чтобы не напутать цифры, — но, в общем, несопоставимо с тем, что было. Экспорт вырос в разы, а импорт как раз, наоборот, сократился, причем я сейчас даже не буду перечислять номенклатуру»,— сказал он.

В качестве примера он упомянул, что раньше Россия закупала окорочков, «чуть ли не 1 миллион 400 тысяч тонн, что-то в этом роде», а сейчас Россия «экспортирует и борется за рынки сбыта», в том числе по свинине. «Наше сельское хозяйство на освободившийся рынок вышло со своей продукцией — в большом объеме и по качеству выше, я хочу это подчеркнуть, реально по качеству выше, чем любая западная продукция»,— утверждает он.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказывал «Ъ», что ведомство настаивает, чтобы объемы производства продуктов не сокращались, так как «все условия для этого созданы». Он уверял, что «спрос есть», а «излишки отправляют на экспорт». При этом министр признал, что перебои с поставками нужных отрасли ингредиентов и материалов возникают, однако, по его словам, они не критичные.

Подробнее о ситуации в отрасли читайте в интервью господина Патрушева «Ъ».

Лаура Кеффер