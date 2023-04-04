Гостиница для лечащихся туристов появится возле самарского онкоцентра

Новые туристическое объекты планируется открыть в Самарской области. В их число входят два крупных инвестиционных проекта. Один из них – четырехвездный гостиничный комплекс в районе регионального онкологического центра. В настоящее время он построен более чем на треть. Об этом сообщает областное правительство.

«Здесь будет 200 номеров для размещения гостей, приехавших в регион с лечебными целями»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Кроме того, в минувшем году был подписан договор о реализации инвестиционного проекта туристического комплекса «Отважный» на территории туристско-рекреационного кластера «Самарская Лука». На его территории будут находиться четыре горнолыжные трассы. Кроме того, рассматривается возможность расширения горнолыжного комплекса «Красная Глинка».

Подробности о развитии туризма в регионе – в интервью регионального министра туризма Артура Абдрашитова «Ъ-Волга» «Для туристов из целого ряда регионов Самарская область является территорией-курортом».

Георгий Портнов