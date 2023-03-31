«Для туристов из целого ряда регионов Самарская область является территорией-курортом»

В 2023 году жителей и гостей Самарской области ждут новые благоустроенные экологические маршруты, музыкальные фестивали и фестивали активного отдыха, а исторический центр Сызрани в текущем году будет благоустроен в едином дизайн-стиле. Министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов признался, какие примеры держит в голове, развивая отрасль в регионе, а также объяснил, почему он любит отдыхать в Тольятти.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Абдрашитов, министр туризма Самарской области

Артур Абдрашитов, министр туризма Самарской области



— Чем удивит Самарская область гостей и жителей региона в 2023 году и в ближайшей перспективе? Какие новые направления для отдыха и объекты размещения появятся?

— В предстоящем туристическом сезоне жителей и гостей Самарской области ждет запуск новых скоростных речных судов «Валдай-45Р». В 2022 году по маршрутам «Самара-Ширяево» и «Самара-Винновка» курсировали два «Валдая-45Р», названные в честь Ильи Репина и Валерия Грушина. В конце ноября прошлого года Самарская область получила еще два скоростных судна. Поэтому частота рейсов в Ширяево, Винновку и обратно будет увеличена. Кроме того, перед нами стоит задача открыть новое направление «Самара-Сызрань».

Раз уж мы заговорили о Сызрани, то не могу не поделиться новостью о том, что в этом году город преобразится. Сызрань стала одним из победителей конкурса проектов по обустройству туристических центров городов. Всего в Ростуризм было направлено 85 заявок из 56 регионов страны. Поддержку получит 31 проект. Сызрань станет первым городом в Самарской области, где до конца этого года у исторического центра появится свой дизайн-код.

Нам также предстоит реализовать ряд проектов по благоустройству знаковых территорий в самых разных уголках Самарской области. Начну, наверное, издалека — с прекрасного места в Шигонском районе. Это гора Светелка в поселке Волжский утес. Вместе с краеведами и специалистами из Шигонского района мы воссоздали исторический облик башни, которая была на горе во времена Орловых-Давыдовых. И уже этой осенью каждый сможет подняться на нее и открыть для себя удивительные виды волжских заливов. В планах на 2024 год — благоустройство территории вокруг башни.

В этом году в рамках приоритетного для нас направления планируется благоустроить экологический маршрут от поселка Солнечная поляна до Каменной чаши, где находится святой источник. Это два километра в одну сторону, поэтому есть идея назвать его «маршрутом здоровья».

Если говорить об инвестиционных проектах, то одним из таких станет расширение центра здоровья и отдыха «Волжские термы» в Новокуйбышевске, который за прошлый год посетили более 250 тыс. человек из целого ряда регионов России и стран Ближнего Зарубежья. Кроме того, в конце прошлого года был одобрен льготный кредит на строительство гостиничного комплекса на улице Солнечной. Это будет отель категории «4 звезды», реализацией проекта занимается одна из российских гостиничных сетей.

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— Какие события и фестивали нас ждут?

— В этом году это ставшие уже традиционными, такие как фестиваль набережных «ВолгаФест», международный фестиваль искусств «Шостакович. XX век» и музыкальный фестиваль «Тремоло». Запланирован и ряд событий, касающихся активного отдыха. Ведутся переговоры о проведении летнего фестиваля «Жигулевское море» на новой набережной в Автозаводском районе Тольятти. Мероприятий, действительно, будет очень много. Событийная жизнь вновь ждет нас в самых разных городах и районах Самарской области.

— Какой пример вы держите в голове, развивая туризм в Самарской области, к каким ориентирам стремитесь?

— Если говорить о международной практике, которая складывалась на протяжении даже не одного десятилетия, для меня одним из примеров является Норвегия с их подходом к развитию природных локаций. Совершенно иная модель управления экологическими территориями сегодня есть у Китая, которая, по сути, позволяет классифицировать природные маршруты по пятибалльной шкале.

Говоря о развитии культурно-познавательного туризма, в пример можно привести целый ряд городов Золотого кольца России. Их опыт во многом будет использован в создании туристического центра Сызрани. Это и Ярославль, и в хорошем смысле нашумевший Рыбинск. В последнем еще до начала реализации мероприятий нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» сумели провести масштабную работу по изменению внешнего облика исторического центра города. В Рыбинске мы видим казавшиеся невозможными примеры того, как известные всем бренды меняют свои вывески под тот фирменный стиль, который был принят на данной территории.

Что касается событийного туризма, то здесь хорошим примером является Северная столица России, которая в туристический сезон практически в каждый уик-энд проводит то или иное мероприятие самого разного масштаба, иногда кажущееся далеким по тематике от Санкт-Петербурга, но, тем не менее, позволяющее собирать огромное количество гостей.

Говоря о деловом туризме, здесь в пример стоит поставить не столичные города, а Екатеринбург, который в последнее время создал свое собственное конгресс-бюро, а инфраструктура, созданная в городе, используется для проведения мероприятий как всероссийского, так и международного масштабов.

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— Согласны ли вы с выражением «Самарская область — территория-курорт»?

— Абсолютно согласен. Для туристов из целого ряда регионов, к примеру, Урала и Сибири, Самарская область является территорией-курортом. К нам приезжают для того, чтобы любоваться природой, заниматься активным отдыхом и купаться в особенной реке Волге, которая имеет неповторимый изгиб и именно в Самарской области делает поворот на 180 градусов, огибая Самарскую Луку. Возможность прогуляться вдоль воды по благо­устроенным набережным и искупаться на комфортных пляжах, которые мы, без сомнения, из года в год будем улучшать, возможность прокатиться по акватории Волги на том или ином средстве передвижения — все это, несомненно, атрибуты территории-курорта.

Сегодня, вспоминая бренд «Самара — город-курорт», мы можем говорить, что уже и «Тольятти — город-курорт». Появилось целое движение, которое активно поддерживает и продвигает эту идею. Не сомневаюсь, что в перспективе аналогичный бренд закрепится и за другими городами Самарской области. Ведь, развивая территории нашего региона, мы идем по пути создания настоящих курортных территорий.

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— Какие интересные направления для тура выходного дня вы бы лично посоветовали для посещения туристам, приезжающим в Самарскую область?

— Для ответа на этот вопрос мы несколько лет назад защитили на федеральном уровне наш брендовый, а потом ставший и национальным, туристический маршрут «Жигулевские выходные». Это собирательный образ. Жигулевские — это и горы, Жигули — это и автомобильный бренд из Тольятти, Жигулевское — это и пенный напиток, и многое другое. Поэтому всем советую провести «Жигулевские выходные». Подробнее с этим маршрутом и его вариациями можно познакомиться на официальном туристическом портале samara.travel.

Возвращаясь к вопросу о моих любимых локациях, вне всякой конкуренции находится Самарская Лука. Особенно люблю я и Рачейский бор, наши Рачейские Альпы, как его часто называют. Еще мне очень нравится Муранский бор в Шигонском районе.

Если говорить о любимых городах в Самарской области, то это Тольятти. Активный отдых в акватории Жигулевского моря, прекрасная отельная база на его первой линии, а также все, что связано с машинами, гонками и производством автомобилей. Думаю, для любого мужчины это что-то особенное.