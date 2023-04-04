Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Для клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» пришла пора «Весеннего обновления»

В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» началась акция «Весеннее обновление»*. По ее условиям клиенты – физические лица могут избавиться от начисленных пеней** при оплате квитанций за март и апрель и погашении задолженности за тепло и горячую воду до 31 мая 2023 года.

Акция проходит во всех городах обслуживания филиала: Перми, Березниках, Лысьве, Чайковском, Краснокамске. Квитанции за март уже доставлены в почтовые ящики и на адреса электронной почты.

Погасить долги и внести платеж за текущий период можно любым удобным способом: онлайн в личном кабинете Вашего расчетно-кассового центра (РКЦ), в офисе РКЦ, либо воспользовавшись любым интернет-банком. Контактные данные и адреса сайтов можно уточнить в Вашей квитанции. Списание пеней отразится в квитанции за июнь.

Подробную информацию можно получить:
• на сайте акции;
• по телефонам контакт-центра 8(800)700-10-32;

• у специалистов расчетно-кассовых центров «Пермэнергосбыт», «КРЦ-Прикамье», «Инкомус».

* Информация носит справочный характер. Акция проводится в целях стимулирования физических лиц — клиентов на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и (или) услуг на рынке. Не является рекламой. Подробную информацию об акции можно получить на сайте компании https://esplus.ru.

** Пени — это штрафные санкции за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Их сумма зависит от величины долга и срока его давности. Такие меры предусмотрены законодательством.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Клиентами компании являются более 7 млн физических лиц и более 180 тысяч юридических лиц.

«ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территории Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики. Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к ней жителя или предприятия.

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»

Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники, Лысьва) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», АО ВЦ «Инкомус».

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Реклама

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...