В торговых центрах Петербурга массово открываются магазины российских ретейлеров

В крупных торговых центрах Петербурга в первом квартале 2023 года открылось 45 новых магазинов и заведений общественного питания. Это на 25% больше, чем за аналогичный период годом ранее, говорится в отчете консалтинговой компании Nikoliers.

Около половины новых магазинов приходится на fashion-сегмент. Так, в ТРЦ «Галерея» открылись российские бренды Anna Pekun, 2Mood, в «Сити Молле» — Mustang, Lichi, в «Европолисе» – Sarto Reale, в «Охта Молле» — Elis Fashion Rus. Кроме того, в аутлет-центре Fashion House теперь представлены бренды Giovanni Botticelli, Bogatto, Jeans Dean. В ТРК «Европолис» на месте магазина Monki шведской H&M Group открылся волгоградский ретейлер Noun, оставшуюся часть помещения арендовали бренды Sela и Befree. А в ТРЦ «Жемчужная плаза» на бывшем месте Adidas открылся мебельный салон Ormatek.

Еще почти три десятка торговых помещений в настоящий момент готовятся к открытию. В ТРК «Сити Молл» вместо H&M скоро появится «Снежная королева», в «Галерее» откроется Befree, в «Мега Дыбенко» на месте Uniqlo начнет работу Sela, а в «Охта Молл» — также появится «Снежная королева».

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что с апреля 2022 года на пяти основных торговых коридорах Санкт-Петербурга открылось 108 новых торговых точек. Среди них 30 магазинов одежды и 46 заведений общепита.

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