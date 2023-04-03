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В горах Сочи ищут альпиниста, который хотел найти упавшие квадрокоптеры

На скальном участке Старой Краснополянской дороги, в районе села Кепша, пропал мужчина. Он полез на скалы, чтобы найти два упавших беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Фото: ЮРПСО МЧС России

Фото: ЮРПСО МЧС России

Днем 2 апреля 35-летний альпинист нашел один из беспилотников и отправил сообщение друзьям, находившимся внизу. После этого он продолжил искать второй дрон и больше не выходил на связь. На телефон мужчина не отвечает, но вызов на номер проходит.

10 спасателей поднялись до места нахождения первого квадрокоптера, однако не обнаружили мужчину и следы его пребывания. Из-за ухудшения погоды и возникшей опасности передвижения по скальному рельефу в темное время суток поиск приостановили до рассвета.

3 марта в 5 часов его продолжили. Сейчас семь спасателей ищут его на скальном участке в районе первого тоннеля Старой Краснополянской дороги. Они планируют обследовать горный массив с воздуха с применением беспилотного летательного аппарата.

Татьяна Ручкина

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